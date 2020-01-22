AA Genel Müdürü Kazancı Mısır'da serbest bırakılan AA çalışanını kabul etti

22.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:04

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Mısır polisinin AA ofisine baskınında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ofisin Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı'yı kabul etti.

Kazancı, Genel Müdürlükteki kabulünde, Balcı'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek, baskın ve gözaltı sürecine ilişkin kendisinden bilgi aldı.

AA çalışanlarının serbest bırakılmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Kazancı, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AA'ya destek veren tüm makamlara teşekkür etti.

Şenol Kazancı, AA'nın Mısır'daki haber operasyonlarına devam etmek istediğini ve bunun için Mısır hükümeti nezdinde girişimlere başlayacaklarını belirtti.

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Mısır polisi, 14 Ocak Salı günü Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına almış ve bilinmeyen bir yere götürmüştü.

Ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatarak internet bağlantısını kesmişti.

15 Ocak sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engellemişti.

Mısır Ulusal Güvenlik Savcılığı, AA çalışanlarına, "kamu barışı ve düzenini bozacak mahiyette yalan ve uydurma haberler yaymak" gibi suçlamalar yöneltmişti.

Mısır polisinin söz konusu baskını, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası kuruluşların yoğun tepkileriyle karşılaşmıştı.

16 Ocak'ta serbest kaldıktan sonra Türkiye'ye gelen Balcı'nın yanı sıra gözaltındaki diğer AA çalışanları da 19 Ocak'ta kefaletle serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA