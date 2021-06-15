AA Genel Müdürü Karagöz, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı Azertac'ı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AA Genel Müdürü Karagöz, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı Azertac'ı ziyaret etti

AA Genel Müdürü Karagöz, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı Azertac'ı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı Azertac'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Aslan Aslanov ile bir araya geldi.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı Azertac'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Aslan Aslanov ile bir araya geldi.

Genel Müdür Karagöz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azertac'ın merkez binasına yaptığı ziyarette, AA ve Azertac'ın güçlerini birleştirerek diğer ajansların gıptayla baktığı kurumlar olmaları gerektiğini vurguladı.

101'inci yaşını kutlayan AA'nın, dünyanın sayılı ajansları arasında bulunduğuna dikkati çeken Karagöz, "Biz, dünyanın önemli ajanslarının önünde olmalıyız. Dünyanın her yerinden içerik üretiyoruz ve her ülkeye bunu satabiliyoruz." dedi.

Karagöz, uluslararası ajansların ürettiği haberlerin çoğunun, Türkiye ve Azerbaycan'a yakın bölgelerde yapıldığına işaret ederek "Biz, bu coğrafyada bulunmamızı avantaja çevirmeliyiz. Azerbaycan bizim için çok özel bir ülke. AA ve Azertac güçlerini birleştirerek diğer ajansların gıptayla baktığı kurumlar olmalı. AA ve Azertac olarak güç birliğimizi daha da güçlendirmeliyiz." diye konuştu.

Kırk dört gün süren Karabağ Savaşı'nda AA ve TRT'nin, Azerbaycan'ın haklı mücadelesini tüm dünyaya duyurduğunu anlatan Karagöz, "Doğru haberlerle, doğru fotoğraf ve görüntülerle Karabağ'da yaşananları, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını dünyaya duyurduk. Orada yaşananları duyurmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her zaman Azerbaycan'ın yanında olmuştur." ifadelerini kullandı.

Karagöz, dünyanın Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşliğini izlediğine işaret ederek şöyle devam etti:

"Dünyada böyle bir dostluk ve kardeşlik yok ve bu kardeşlik üniversitelerde ders olarak okutulmalı. Umarım bu kardeşlik vasıtasıyla kurumlarımız arasındaki iş birliğini daha da geliştiririz. Ajanslarımız arasındaki iş birliğimiz de numunelik olsun."

Anadolu Ajansı Haber Akademisinde, yeni bir vizyonla hazırlanacak eğitimlere Azerbaycanlı gazetecilerin de katılmasını önemsediklerini dile getiren Genel Müdür Karagöz, dünyanın her ülkesinden gelecek meslektaşlara, ihtiyaç duydukları eğitimi sağlayacaklarını ifade etti.

Aslanov da Karagöz'ü ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Azertac'ın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, 15 Haziran'ın Azerbaycan tarihinde bayram olarak kutlandığını belirten Aslanov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Şuşa şehrine aynı tarihte ziyarette bulunmasının, ikinci bir bayram olduğunu vurguladı.

Karagöz'ü de böyle bir günde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Aslanov, "Sovyet yönetiminden çıktıktan sonra AA her zaman Azertac'a destek olmuştur. Azerbaycan halkının yüzü, tüm kurumlarıyla her zaman destek veren Türkiye'ye dönüktür." dedi.

Aslanov, Türk ve Azerbaycanlı kurumlar arasında tecrübe paylaşımının daha da artırılması gerektiğini söyledi.

Aslanov, AA Genel Müdürü Karagöz'e, Karabağ'a özgü motiflerin bulunduğu kravat hediye ederken Karagöz de Aslanov'a, AA'nın hazırladığı "100 Yıllık" kitabını ve "Cumhurbaşkanlarımız" albümünü hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Şuşa Beyannamesini imzaladı
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Şuşa Beyannamesini imzaladı
Şuşa Beyannamesi'nde Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştiren Zengezur koridorunun açılması ve Nahçıvan-Kars demir yolunun, ilişkilerin...
Şuşa Beyannamesi'nde Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştiren Zengezur koridorunun açılması ve Nahçıvan-Kars demir yolunun, ilişkilerin...
Şuşa Beyannamesi'nden: 'Azerbaycan, Ermenistan'ın 30 yıl süren saldırısına son verilmesi, işgal edilmiş toprakların kurtarılmasında Türkiye'nin...
Şuşa Beyannamesi'nden: "Azerbaycan, Ermenistan'ın 30 yıl süren saldırısına son verilmesi, işgal edilmiş toprakların kurtarılmasında Türkiye'nin...

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Angela Merkel Muharrem İnce Mustafa Şentop Jens Stoltenberg
Magazin Ezgi Mola Hande Ataizi Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AA Genel Müdürü Karagöz, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı Azertac'ı ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 19:11:32. #1.14#

title