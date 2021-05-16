AA Genel Müdürü Karagöz AP ve Aljazeera'ye dayanışma mesajı gönderdi
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AA Genel Müdürü Karagöz AP ve Aljazeera'ye dayanışma mesajı gönderdi

AA Genel Müdürü Karagöz AP ve Aljazeera'ye dayanışma mesajı gönderdi
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Gazze'de bürolarının bulunduğu bina İsrail ordusu tarafından vurulan Associated Press (AP) haber ajansı ve Katar merkezli yayın kuruluşu Aljazeera'ye dayanışma mesajı gönderdi.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Gazze'de bürolarının bulunduğu bina İsrail ordusu tarafından vurulan Associated Press (AP) haber ajansı ve Katar merkezli yayın kuruluşu Aljazeera'ye dayanışma mesajı gönderdi.

Karagöz, AP'nin Üst Yöneticisi (CEO) Garry Pruitt ve Aljazeera'nın Yönetim Kurulu Başkanı Şeyh Hamad bin Tamer el Tani'ye gönderdiği mektuplarda, İsrail ordusunun Gazze'de AP ve Aljazeera'nin ofislerini hedef alması karşısında dehşete düştüklerini vurguladı.

Gerilimin geçen hafta tırmanışa geçmesinden bu yana İsrail'in insan hakları ihlallerini ve savaş suçlarını kayda geçirerek tarih yazan gazetecileri hedeflediğine dikkati çeken Karagöz, "İsrail'in, medya kuruluşlarını hedef alarak dünyanın haber alma hakkını engellemeye çalışması kabul edilemez." dedi.

Karagöz, AA'nın İsrail güçlerinin iki kez saldırısına hedef olduğunu, 6 muhabirinin ciddi biçimde yaralandığını ve Ortadoğu Haberleri Editörü Turgut Alp Boyraz'ın, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen polis baskınında iki plastik mermiyle bacağından vurulduğunu hatırlatarak, AP ve Aljazeera'nin Gazze'de çalışan personeliyle dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Serdar Karagöz, İsrail'in saldırısından kıl payı kurtulan AP ve Aljazeera çalışanlarına derin üzüntülerini ilettiklerini söyledi. AA Genel Müdürü, güvenlikleri için dua ettikleri bu gazetecilerin AA'nın Gazze'deki ofisini kullanmaları teklifinde bulundu.

AA Genel Müdürü Karagöz, adil ve objektif gazetecilik ilkeleri ile basın özgürlüğünün, İsrailli yetkililerin yoğun tehdidi altında olduğu bu zor zamanlarda birlik ve dayanışmanın önemini vurguladı. Karagöz, "Saldırıyı kınıyor, dünyadaki tüm medya kuruluşlarını ve diğer kurumları, bu saldırıyı kınamaya ve İsrailli yetkilileri sorumlu tutmaya çağırıyoruz." dedi.

Karagöz, İsrail'in, gazetecileri, masum sivilleri ve özellikle de çocukları hedef almasına uluslararası toplumun bütün gücüyle dur demesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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