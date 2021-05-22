AA Genel Müdürü Karagöz: "Ajansımız sadece habercilik yapmakta ve kurumsal itibarını her şeyin üzerinde tutmaktadır"
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AA Genel Müdürü Karagöz: "Ajansımız sadece habercilik yapmakta ve kurumsal itibarını her şeyin üzerinde tutmaktadır"

AA Genel Müdürü Karagöz: 'Ajansımız sadece habercilik yapmakta ve kurumsal itibarını her şeyin üzerinde tutmaktadır'
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Politika

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Bir eski çalışanımızın yapmış olduğu eylem gazetecilikle ve Ajansımızın yayın ilkeleri ile kesinlikle örtüşmemektedir.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Bir eski çalışanımızın yapmış olduğu eylem gazetecilikle ve Ajansımızın yayın ilkeleri ile kesinlikle örtüşmemektedir. Bu eylemin motivasyonu çok yönlü olarak incelenecektir." ifadelerini kullandı.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bir eski çalışanımızın yapmış olduğu eylem gazetecilikle ve ajansımızın yayın ilkeleri ile kesinlikle örtüşmemektedir. Bu eylemin motivasyonu çok yönlü olarak incelenecektir. Konu planlı, hesaplı, sonuçları önceden öngörülmüş, stratejik hedefleri olan bir eylem olarak tarafımızca değerlendirilmektedir.

Kurumumuz içinde bu konunun üzerine gidilecektir. Konuyla ilgili her türlü idari tedbir alınmıştır. Öte yandan kurumumuz, bu eylemin faili hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Konu hukuka intikal ettirilmiştir.

Ajansımız sadece habercilik yapmakta ve kurumsal itibarını her şeyin üzerinde tutmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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AA Genel Müdürü Karagöz: "Ajansımız sadece habercilik yapmakta ve kurumsal itibarını her şeyin üzerinde tutmaktadır" - Haberler
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