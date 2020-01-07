AA "Gelecek 100 Yılın Habercileri"ni bekliyor

07.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:30

Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yılı kapsamında, lisans eğitimlerini sürdüren iletişim fakültesi öğrencilerinin çalışmalarının yayınlanacağı "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesine başvurular 14 Şubat'ta sona erecek.

AA, kuruluşunun 100'üncü yılını kutlayacağı 2020'de Türkiye'deki üniversitelerin iletişim fakültelerindeki lisans öğrencilerini teşvik etmek ve onların hazırladıkları özgün çalışmaları daha geniş kitlelere duyurmalarını sağlamak için "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında öğrenciler, bireysel veya grup olarak hazırlayacağı haber, fotoğraf, video ve infografiklerle, öğrenci ve üniversite bilgilerini "100yil@aa.com.tr" adresine göndererek başvuru yapabilecek.

AA'da oluşturulan "Seçici Kurul" tarafından değerlendirilecek haber kriterlerine uyan başarılı çalışmalar, AA'nın internet sayfası ile 100'üncü yıl için özel hazırlanan mikro site üzerinden paylaşılacak.

Talep üzerine son başvuru tarihi uzatıldı

Projeye son başvuru tarihi, talepler üzerine uzatıldı. Öğrenciler projeleriyle 14 Şubat'a kadar başvuru yapabilecek. Haber kriterlerine uyan çalışmaların yayını 1 Mart'ta başlayacak ve AA'nın 100'üncü yılının kutlanacağı 6 Nisan'a kadar devam edecek.

Proje kapsamında, her gün bir haber yayınlanacak. İnternet sitesinde haberle birlikte katılımcı öğrencilerin kişisel ve üniversite bilgilerine de yer verilecek.

Başvuru koşulları

Projeye, Türkiye'de eğitim gören iletişim (ve benzeri) fakültelerinin öğrencileri başvurabilecek.

"Kültür ve sanat, spor, ekonomi, bilim ve teknoloji, sağlık ve yaşam" kategorilerinden biri tercih edilecek yazılacak haberlerin dili Türkçe olacak. Videolarda farklı bir dil kullanılacaksa, Türkçe alt yazı eklenecek.

Haber ve ilgili çalışmalar, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, haber dili ve etiğine uygun olacak. Etik olmayan haberler değerlendirmeye alınmayacak.

Haberlerin orijinal ve özgün olmasına dikkat edilecek.

Kaynak: AA