AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'tan Vali Soytürk'e ziyaret Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Bağrık, ziyarette AA'nın çalışmaları hakkında Vali Soytürk'ü bilgilendirdi.

Vali Soytürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kilis'te ve Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan bölgede yaptıkları çalışmaları anlattı.

Bağrık, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hakan Başaklıgil'i de ziyaret etti.

Kaynak: AA