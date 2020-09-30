AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'tan Tahmazoğlu ve Kılınç'a ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç'ı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç'ı ziyaret etti.

Tahmazoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirtti.

AA'nın Türkiye'nin önemli bir kurumu olduğunu belirten Tahmazoğlu, 100. yılını kutlayan ajansın yöneticilerine ve çalışanlarına başarılar diledi.

Bağrık da AA'nın çalışmaları hakkında Tahmazoğlu'na bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Bağrık, Tahmazoğlu'na AA'nın deneyimli foto muhabirleri tarafından dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti.

Daha sonra Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Kılınç'ı ziyaret eden Bağrık, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan