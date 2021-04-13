AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'tan, Gaziantep Valisi Davut Gül'e ziyaret
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AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'tan, Gaziantep Valisi Davut Gül'e ziyaret

Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'tan, Gaziantep Valisi Davut Gül'e ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

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Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

Vali Gül, ziyaretinden dolayı Bağrık'a teşekkür ederek, başarılı çalışmalarından dolayı AA çalışanlarını tebrik etti.

Bağrık, Vali Gül'e AA'nın hazırladığı Türkiye Cumhuriyeti tarihine ışık tutacak belge niteliğindeki "100 Yıllık Türkiye" ile "Yıllık 2020" kitaplarını takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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