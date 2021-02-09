AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'tan Başsavcı Sekücü'ye ziyaret
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AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'tan Başsavcı Sekücü'ye ziyaret

09.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:51
AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'tan Başsavcı Sekücü'ye ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü'yü ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü'yü ziyaret etti.

Başsavcı Sekücü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirtti.

AA'nın Türkiye'nin önemli bir kurumu olduğunu belirten Sekücü, 100. yılını kutlayan ajansın yöneticilerine ve çalışanlarına başarılar diledi.

Bağrık da Sekücü'ye yeni görevinde başarılar dileyerek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Bağrık, Başsavcı Sekücü'ye, AA yayınlarından, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davalar, yargılamalar ve darbe girişiminin öne çıkan isimlerinin profillerini konu edinen "15 Temmuz Darbe Yargılamaları-İddianameler ve Kararlar" adlı kitabı hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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