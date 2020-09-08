AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'tan Başsavcı Çiçekli'ye ziyaret
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AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'tan Başsavcı Çiçekli'ye ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli'yi ziyaret etti.

AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'tan Başsavcı Çiçekli'ye ziyaret
08.09.2020 14:51 | Son Güncelleme: 08.09.2020 15:00

Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli'yi ziyaret etti.

Başsavcı Çiçekli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirtti.

AA'nın Türkiye'nin önemli bir kurumu olduğunu belirten Çiçekli, 100. yılını kutlayan ajansın yöneticilerine ve çalışanlarına başarılar diledi.

Bağrık da Çiçekli'ye yeni görevinde başarılar dileyerek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Bağrık, Başsavcı Çiçekli'ye, AA tarafından hazırlanan "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümü ile AA yayınlarından, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davalar, yargılamalar ve darbe girişiminin öne çıkan isimlerinin profillerini konu edinen "15 Temmuz Darbe Yargılamaları-İddianameler ve Kararlar" adlı kitabı hediye etti.

Kaynak: AA

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