AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık, Başsavcı Yeniçeri ve İl Emniyet Müdürü Doğuş'u ziyaret etti
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AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık, Başsavcı Yeniçeri ve İl Emniyet Müdürü Doğuş'u ziyaret etti

18.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:10
AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık, Başsavcı Yeniçeri ve İl Emniyet Müdürü Doğuş'u ziyaret etti

Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'u ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'u ziyaret etti.

Başsavcı Yeniçeri'yi makamında ziyaret eden Bağrık, Yeniçeri'ye AA'nın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Bağrık, ziyaretin sonunda Yeniçeri'ye, AA'nın hazırladığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davalar, yargılamalar ve darbe girişiminin öne çıkan isimlerinin profillerini konu edinen "15 Temmuz Darbe Yargılamaları-İddianameler ve Kararlar" adlı kitabını takdim etti.

Anıl Bağrık, daha sonra İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'u makamında ziyaret etti.

Doğuş'a, AA'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabı ile "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" adlı albümü hediye eden Bağrık, kentte yürütülen haber çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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