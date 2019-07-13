AA fotoğraflarıyla "15 Temmuz" sergisi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi" Isparta'da açıldı.

Vatandaşlar, Isparta İYİLİKDER tarafından belediye işhanı önünde açılan, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlardan ve ardından tutulan demokrasi nöbetlerinden karelerin yer aldığı sergiyi gezdi.

ISPARTA İYİLİKDER Başkanı Ramazan Toker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk milletinin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadeleyi asla unutmayacaklarını belirtti.

15 Temmuz'u hissetmek ve yaşamak adına sergi açtıklarını ifade eden Toker, "Anadolu Ajansı'na ait birçok fotoğrafla o günü zihinlerde canlı tutmaya gayret ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA