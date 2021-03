AA foto muhabirlerine uluslararası fotoğraf ödülü

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri Onur Çoban ve Gökhan Balcı, dünyanın en önemli basın fotoğrafı yarışmalarından Pictures of the Year International'da (POY) Ulusal ve Uluslararası Haber Fotoğrafı Serisi dalında ödüle değer bulundu.

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri Onur Çoban ve Gökhan Balcı, dünyanın en önemli basın fotoğrafı yarışmalarından Pictures of the Year International'da (POY) Ulusal ve Uluslararası Haber Fotoğrafı Serisi dalında ödüle değer bulundu.

Onur Çoban, Edirne'de çektiği, Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların, Yunanistan sınırında bekleyişlerini gösteren, "Türkiye'den Avrupa'ya Göç" başlıklı fotoğraf ile yarışmada birinciliği elde etti.

Çoban, söz konusu yarışmada ödül kazanmanın hem AA hem de kendi adına önemli olduğunu ifade ederek, "POY dünyanın önde gelen foto muhabirlerinin ve medya kurumlarının yer aldığı önemli ve prestiji yüksek bir yarışma. Çektiğim fotoğrafların, Yunanistan sınır güvenlik güçlerinin Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere uyguladığı şiddeti göz önüne sermesi açısından başka bir önemi de vardı. Hem göçmenlere yönelik Yunanistan'ın uyguladığı şiddeti gösterebildiğim hem de bu yarışmada ödüle layık görüldüğüm için mutluyum." dedi.

Gökhan Balcı ise Edirne'de çektiği "Avrupa Rüyası" başlıklı fotoğraf serisi ile üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak daha iyi bir hayat ümidiyle Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki umut mücadelesine yaklaşık bir ay süreyle şahitlik ettiklerini anlatan Balcı, "Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesine rağmen sınırı geçmek isteyen binlerce yurtsuz insanın yaşadığı zorlukları dünya kamuoyuna duyurmaya çalıştık. Dünyanın en saygın basın fotoğrafçılığı yarışmalarından POY'da bu fotoğraflarla ödül almak son derece anlamlı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı da ödül alan foto muhabirleri tebrik etti.

AA foto muhabirleri POY'a yabancı değil

AA foto muhabirleri Onur Çoban ve Gökhan Balcı'nın aldıkları ödüllerle Anadolu Ajansı, bu yıl POY'daki dördüncü ödülüne kavuştu.

Bu yıl aynı yarışmada AA foto muhabirleri Şebnem Coşkun, Elif Öztürk, Arif Hüdaverdi Yaman, Gökhan Balcı ve Onur Çoban'ın, "Avrupa'ya açık kapı" adlı serisindeki 20 fotoğraf, takım olarak "Yerel ekip fotoğraf serisi" kategorisinde finalist ödülünü almıştı.

Şebnem Coşkun ayrıca "Bilim ve Doğa Tarihi" kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi olmuştu.

Öte yandan, AA foto muhabirleri, daha önceki yıllarda da 4 kez POY ödülü kazanmıştı. 2014'te Mısır'daki foto muhabiri Mosaab Elshamy, 2015'te Peru'daki foto muhabiri Sebastian Castenada, 2016'da Gazze'deki foto muhabiri Mustafa Hassona ve 2020'de de İstanbul'daki foto muhabiri Elif Öztürk, yarışmada ödül almıştı.

Yarışmanın bu yılki jürisinde Cheriss May, J.B. Forbes, Shoun Hill, Marie D. de Jesús, Alex Wong, Preston Gannaway, Adrees Latif, Alysia Burton Steele, Melissa Melvin-Rodriguez, Deanne Fitzmaurice, Steph Chambers, Jose Carlos Fajardo, Elizabeth Cheng Krist, Alyssa Schukar, Katie Orlinsky, Ron Tarver, Samantha Appleton, Michael Robinson Chavez, Laylah Amatullah Barrayn, Carl-Pillipe Juste, Sue Morrow, Brian Palmer, Shaminder Dulai, Julie Winokur, Jasmine Goldband, Avi Gupta, Deb Pang Davis ve Brett Roegiers yer aldı.

ABD'deki Missouri Üniversitesi Gazetecilik Fakültesince 1944'ten bu yana düzenlenen yarışmada, her yıl basın fotoğrafçılığı alanında uzman jüri tarafından açık oturum şeklinde yapılan değerlendirmenin ardından çeşitli kategorilerde ödüller veriliyor.

AA sıcak gelişmelerde fark yaratıyor

Uluslararası alandaki etkinliğini günden güne artıran AA, sıcak gelişmelerin yaşandığı bölgelere gönderdiği ekiplerle anlık gelişmeleri yerinde izliyor.

ABD, Rusya, Fransa, İspanya, Belçika, Yunanistan, Almanya, Filistin, Tunus, Etiyopya, Kolombiya, Pakistan, Bosna Hersek gibi önemli merkezlerde foto muhabiri görevlendiren AA, diğer ülkelerde de serbest foto muhabiri ağı oluşturarak sıcak gelişmelerde fark yaratıyor.

Son dönemdeki atılımları yerli ve yabancı basın tarafından dikkatle izlenen AA, dünyadaki en büyük haber ve görüntü dağıtım ağlarından olan "AFP Image Forum" ve "Getty Images" başta olmak üzere yaptığı iş birliği anlaşmaları sayesinde, "Anadolu Agency" imzasını öncü bir marka olarak dünya basınının belleğine yerleştirdi.

TIME, The Guardian, New York Times, Washington Post, The Telegraph, Paris Match, Newsweek gibi önde gelen basın kuruluşlarının yayınlarında fotoğraflarına yer verdiği AA'nın foto muhabirleri de uluslararası fotoğraf yarışmalarından ödüller kazanmaya devam etti.

Fransa'nın Perpignan kentinde düzenlenen ve dünyanın en büyük haber fotoğrafçılığı festivali olan Visa Pour L'Image'a da katılan AA, düzenlediği İstanbul Photo Awards adlı yarışma ile de dünya medyasında gündem oldu.

Dünyanın önde gelen fotoğraf üretici kurumlarının arasında yer alan Anadolu Ajansı, 13 dilde günde ortalama 3 bin fotoğraf yayınlıyor.

AA, anadoluimages.com web sitesi ile fotoğraf, video ve multimedya içeriklerini de tek bir ortamdan dünyaya açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan