AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı kameralara yansıdı
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AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı kameralara yansıdı

AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı PARİS - Fransa'daki emeklilik reformu protestolarında dün polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı kameralara yansıdı.

06.12.2019 22:49 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:51
AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı kameralara yansıdı

AA Foto Muhabiri 'ın vurulma anı PARİS - 'daki emeklilik reformu protestolarında dün polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı kameralara yansıdı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı kameralara yansıdı
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