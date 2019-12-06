AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı kameralara yansıdı
AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı PARİS - Fransa'daki emeklilik reformu protestolarında dün polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı kameralara yansıdı.
06.12.2019 22:49 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:51
AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı PARİS - Fransa'daki emeklilik reformu protestolarında dün polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın vurulma anı kameralara yansıdı.
Kaynak: AA