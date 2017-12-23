Aa Foto Muhabiri Ebu Şegra'nın Vurulma Anı - Beytüllahim

- İsrail askerlerinin "Noel Baba"lı gösterilere müdahale etmesi

AA foto muhabiri Hişam Ebu Şegra'nın vurulma anı

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim kentinde düzenlenen "Noel Baba"lı gösterilere müdahale etti. Müdahale sırasında kısa mesafeden eline gaz kapsülü isabet eden AA foto muhabiri Hişam Ebu Şegra yaralandı.