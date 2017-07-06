Aa Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi Sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayısta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,5 artacağını tahmin ediyor.



AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 10 Temmuz Pazartesi açıklanacak mayıs ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Buna göre, ekonomistlerin mayısta arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin medyanı yüzde 4,3, ortalaması yüzde 4,5 oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 2,7 ila yüzde 7 aralığında yer aldı.



Öte yandan, mayıs ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 4,3, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,2 artacağı tahmin ediliyor.



Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 6,7 ve mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi aylık bazda yüzde 2,3 artmıştı.