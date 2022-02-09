AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

ARALIK, IĞDIR (AA) - AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 11 Şubat Cuma açıklanacak Aralık 2021 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 8 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin aralıkta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 10,8 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 9,5 ila yüzde 13,3 artış aralığında yer aldı.

Ekonomistler, aralık döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 10,8 artacağını öngörüyor.

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi Kasım 2021'de yıllık bazda yüzde 11,4, aylık bazda yüzde 3,3 artmıştı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 14,7 yükselmişti.