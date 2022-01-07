AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,38 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 13 Ocak Perşembe açıklanacak Kasım 2021 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin kasımda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 8,38 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 6,7 ila yüzde 11 artış aralığında yer aldı.

Ekonomistler, kasım döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 9,92 artacağını öngörüyor.

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi Ekim 2021'de yıllık bazda yüzde 8,5, aylık bazda yüzde 0,6 artmıştı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 5,36 yükselmişti.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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