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AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,26 artmasını bekliyor.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,26 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 13 Aralık Pazartesi açıklanacak Ekim 2021 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 9 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin ekim ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 8,26 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 6,8 ila yüzde 9,5 artış aralığında yer aldı.

Ekonomistler, ekim döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,71 artacağını öngörüyor.

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi eylülde yıllık bazda yüzde 8,9 artarken, aylık bazda yüzde 1,5 azalmıştı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 8,82 yükselmişti.

İhaleye katılan firma olmadı

İhaleye katılan firma olmadı

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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