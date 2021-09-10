AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı
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AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artmasını bekliyor.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 13 Eylül Pazartesi günü açıklanacak Temmuz 2021 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin temmuz ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 16,9 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 8,4 ila yüzde 23,2 artış aralığında yer aldı.

Ekonomistler, temmuz döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 14,2 artacağını öngörüyor.

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi haziranda yıllık bazda yüzde 23,9, aylık bazda yüzde 2,3 artış göstermişti. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 23,7 yükselmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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