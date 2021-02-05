AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

05.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:06
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 artmasını bekliyor.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 12 Şubat Cuma günü açıklanacak 2020 yılının Aralık ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 8 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin aralık ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 8,8 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 6,5 ila yüzde 11,5 artış aralığında yer aldı.

Ekonomistler, aralık döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 9,2 artacağını öngörüyor.

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi Kasım 2020'de yıllık yüzde 11, aylık yüzde 1,3 artış göstermişti. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 8,7 yükselmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Muharrem İnce Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Ali Sunal Cem Yılmaz Guy Ritchie Demet Akalın
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Rusya Terör Antalya Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 16:07:41. #1.15#
title