AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

09.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:22
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ekimde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 9,6 artmasını bekliyor.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ekimde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 9,6 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 14 Aralık Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 7 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin ekim ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 9,6 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 7,5 ila yüzde 12,5 artış aralığında yer aldı.

Ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8 artacağı tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi eylülde yıllık yüzde 11,17 artış kaydetmişti. Arındırılmış sanayi üretimi endeksi de eylülde yıllık bazda yüzde 8,1 ve aylık bazda yüzde 1,7 artış göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

İlgili Haberler

Çok kıymetli ve şifalı: Amerika'dan gelen ünlü 'Pikan' cevizinin üretimi 2 bin tonu aştı
Çok kıymetli ve şifalı: Amerika'dan gelen ünlü 'Pikan' cevizinin üretimi 2 bin tonu aştı
Organik kivi üretimi projesi yürütülüyor
Organik kivi üretimi projesi yürütülüyor
Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin büyük ölçekli ekipmanlarının üretimi tamamlandı
Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin büyük ölçekli ekipmanlarının üretimi tamamlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Destici Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Öner Erkan Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Haluk Bilginer
Spor Sörloth Okan Buruk Erol Bulut Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 15:44:35. #1.15#
title