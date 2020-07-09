AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin mayısta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 28,7 azalmasını bekliyor.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin mayısta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 28,7 azalmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 13 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak mayıs ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 9 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin mayıs ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 28,7 azalış yönünde oldu.

Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 15,8 ila yüzde 40 azalış aralığında yer aldı.

Mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 19,7 gerileyeceği tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi nisanda yıllık yüzde 31,4 düşüş kaydetmişti. Arındırılmış sanayi üretimi endeksi ise, nisanda yıllık yüzde 31,4, aylık yüzde 30,4 azalış göstermişti.

Kaynak: AA