Aa Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi Sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubatta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,8 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 16 Nisan Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin şubat ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin medyanı ve ortalaması yüzde 8,8 oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 3,9 ila yüzde 12,4 aralığında yer aldı.

Şubatta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 8,6 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,8 azalacağı tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 12 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi ise aylık bazda yüzde 0,8 azalmıştı.