Aa Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi Sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 8 Şubat Perşembe günü açıklanacak 2017 yılı aralık ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin 2017 yılı aralık ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin medyanı yüzde 4,2, ortalaması yüzde 4,8 oldu.



Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 2,8 ila yüzde 7,6 aralığında yer aldı.



Öte yandan, aralıkta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 6,4, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de aylık bazda yüzde 0,2 artacağı tahmin ediliyor.



Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, Kasım 2017'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 7, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi de aylık bazda yüzde 0,3 artış gösterdi.