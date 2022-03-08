AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 6 milyar 970 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Mart Cuma günü açıklanacak Ocak 2022 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 6 milyar 970 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için ödemeler dengesi beklentileri 2 milyar 350 milyon dolar ile 8 milyar 500 milyon dolar cari açık arasında yer aldı.

Ekonomistler, 2022 yıl sonunda cari işlemler hesabının 26 milyar 520 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2022 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 15 milyar dolar ile 35 milyar 200 milyon dolar arasında oldu.

Cari işlemler hesabı, Aralık 2021 döneminde 3 milyar 841 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 14 milyar 882 milyon dolar olmuştu.