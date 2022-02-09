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AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA, Murat Aslan - Ekonomi
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AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2021 döneminde 3 milyar 980 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

ARALIK, IĞDIR (AA) - AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2021 döneminde 3 milyar 980 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Şubat Cuma günü açıklanacak Aralık 2021 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının aralıkta 3 milyar 980 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için ödemeler dengesi beklentileri 4 milyar 880 milyon dolar ile 2 milyar 500 milyon dolar cari açık arasında yer aldı.

Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 14 milyar 620 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2021 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 12 milyar 500 milyon dolar ile 15 milyar 700 milyon dolar arasında oldu.

Cari işlemler hesabı, kasım döneminde 2 milyar 681 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 14 milyar 256 milyon dolar olmuştu.

AA Finans beklenti anketlerine göre ekonomistlerin yıl sonu cari açık beklentisi ve yıl sonu beklenti farkı (milyar dolar) şöyle:

Tarih (2021) Ekonomistlerin yıl sonu cari açık beklentisi (Milyar Dolar)Değişim (Milyar Dolar)
Ocak24

Şubat26,92,9
Mart27,050,15
Nisan26,98-0,07
Mayıs25,8-1,18
Haziran21,32-4,48
Temmuz21,03-0,29
Ağustos20,39-0,64
Eylül17,95-2,44
Ekim15,03-2,92
Kasım14,7-0,33
Aralık14,62-0,08

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AA / Murat Aslan - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Finans, Aralık, dolar, Ekonomi, Haberler

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