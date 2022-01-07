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AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Kasım 2021 döneminde 2 milyar 230 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Kasım 2021 döneminde 2 milyar 230 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Ocak Salı günü açıklanacak Kasım 2021 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının kasımda 2 milyar 230 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için ödemeler dengesi beklentileri 500 milyon dolar fazla ile 3 milyar dolar cari açık arasında yer aldı.

Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 14 milyar 700 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2021 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 10 milyar dolar ile 16 milyar dolar arasında oldu.

Cari işlemler hesabı, ekim döneminde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 15 milyar 425 milyon dolar olmuştu.

AA Finans beklenti anketlerine göre ekonomistlerin yıl sonu cari açık beklentisi ve yıl sonu beklenti farkı (milyar dolar) şöyle:

TarihEkonomistlerin yıl sonu cari açık beklentisi (Milyar Dolar)Değişim (Milyar Dolar)
Ocak24

Şubat26,92,9
Mart27,050,15
Nisan26,98-0,07
Mayıs25,8-1,18
Haziran21,32-4,48
Temmuz21,03-0,29
Ağustos20,39-0,64
Eylül17,95-2,44
Ekim15,03-2,92
Kasım14,7-0,33

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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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