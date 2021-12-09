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AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 2 milyar 320 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 2 milyar 320 milyon Dolar fazla vermesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Aralık Pazartesi günü açıklanacak Ekim 2021 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 2 milyar 320 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için ödemeler dengesi beklentileri 1,1 milyar dolar ile 3,2 milyar dolar cari fazla arasında yer aldı.

Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 15 milyar 30 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2021 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 10 milyar 500 milyon dolar ile 20 milyar dolar arasında oldu. Ekonomistlerin bir önceki anket döneminde 17 milyar 950 milyon dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, ekimde 2 milyar 920 milyon dolar geriledi.

Cari işlemler hesabı, eylülde döneminde 1 milyar 652 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 18 milyar 444 milyon dolar olmuştu.

AA Finans beklenti anketlerine göre ekonomistlerin yıl sonu cari açık beklentisi ve yıl sonu beklenti farkı (milyar dolar) şöyle:

TarihEkonomistlerin yıl sonu cari açık beklentisi (Milyar Dolar)Değişim (Milyar Dolar)
Ocak24

Şubat26,92,9
Mart27,050,15
Nisan26,98-0,07
Mayıs25,8-1,18
Haziran21,32-4,48
Temmuz21,03-0,29
Ağustos20,39-0,64
Eylül17,95-2,44
Ekim15,03-2,92

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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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