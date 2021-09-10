AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 540 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 540 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Eylül Pazartesi günü açıklanacak Temmuz 2021 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 540 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için ödemeler dengesi beklentileri 100 milyon dolar cari fazla ile 1 milyar 240 milyon dolar cari açık arasında yer aldı.

Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 21 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2021 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 16 milyar dolar ile 28,4 milyar dolar arasında oldu.

Cari işlemler hesabı, haziran döneminde 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 29 milyar 679 milyon dolar olmuştu.

Ekonomistlerin haziranda 21,3 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi temmuzda 290 milyon dolar gerileyerek 21 milyar dolara indi.

AA Finans beklenti anketlerine göre yıl sonu beklentisi ve yıl sonu beklenti değişimi (milyar dolar) şöyle: