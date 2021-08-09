AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 1,26 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 1,26 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Ağustos Cuma günü açıklanacak Haziran 2021 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 1 milyar 260 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri, 700 milyon dolar ile 2 milyar 300 milyon dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 21,3 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2021 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 18,4 milyar dolar ile 27,5 milyar dolar arasında oldu.

Cari işlemler hesabı, mayıs döneminde 3 milyar 81 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 31 milyar 858 milyon dolar olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan