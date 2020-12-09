AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

09.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:16
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 200 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 200 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Aralık Cuma günü açıklanacak Ekim 2020 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 200 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler dengesi beklentileri, 1,2 milyar dolar açık ile 300 milyon dolar fazla arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 34,5 milyar dolar açık olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 32,2 milyar dolar ile 36 milyar dolar arasında yer aldı.

Cari işlemler dengesi, eylülde 2 milyar 364 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 27 milyar 539 milyon dolar olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

İlgili Haberler

Marmarabirlik'ten üreticiye ödeme
Marmarabirlik'ten üreticiye ödeme
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi
ininal Cüzdan ile Ödemelerde 'Kare kod' Avantajı
ininal Cüzdan ile Ödemelerde 'Kare kod' Avantajı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Demet Özdemir
Spor Sörloth Ozan Tufan Ersun Yanal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 15:45:52. #1.15#
title