AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 1,3 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 1,3 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Nisan Pazartesi günü açıklanacak Şubat 2019 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 1,3 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri, 700 milyon dolar ile 2,3 milyar dolar arasında yer aldı.

Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 13 milyar dolar açık olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığı beklentileri 8 milyar dolar ile 19 milyar dolar arasında yer aldı.

Cari işlemler dengesi, ocakta 1 milyar 804 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 6 milyar 494 milyon dolar olmuştu.

Kaynak: AA