AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
AA Finans'ın 17 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.
Mayıs ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'de sabit tutulmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan