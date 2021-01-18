AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
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AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

18.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:10
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın 21 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 34 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 34 ekonomistin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2'si 50 baz puan, 4'ü 100 baz puan artış beklerken, 28 ekonomist değişiklik olmayacağını tahmin ediyor.

Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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