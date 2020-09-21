AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
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AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Eylül Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti.

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
21.09.2020 13:19 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:22

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Eylül Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 23 ekonomist politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) değişiklik beklemezken, 4 ekonomist faizlerin artırılacağı öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 50 baz puan ila 150 baz puan arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 9 olurken, beklentiler yüzde 8,25 ila yüzde 9,75 arasında yer aldı.

20 Ağustos'taki son PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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