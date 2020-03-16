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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, Ekonomi

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 19 Mart Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler politika faizinde 75 baz puan indirim bekliyor.

16.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:12
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 19 Mart Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler politika faizinde 75 baz puan indirim bekliyor.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.


Buna göre, 15 ekonomist de politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) indirim beklerken, ekonomistlerin indirim beklentileri 25 ile 125 baz puan aralığında yer aldı. Ankete katılan ekonomistlerin politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 75 baz puan oldu.


Ekonomistlerin 1'i 125 baz puan, 5'i 100 baz puan,3'ü 75 baz puan, 4'ü 50 baz puan ve 2'si de 25 baz puan indirim olacağını öngörüyor.


19 Şubat 2020'deki PPK toplantısında politika faizi 50 baz puan indirilerek yüzde 10,75 düzeyine çekilmişti.

Kaynak: AA

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Manşet

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