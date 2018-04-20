Aa Finans'ın Ppk Beklenti Anketi Sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 25 Nisan Çarşamba günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, politika faizi ve faiz koridorunda değişiklik beklemezken, geç likidite penceresi (GLP) faiz oranında 25 ila 75 baz puanlık artış öngörüyor.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi), borçlanma faiz oranı (faiz koridorunun alt bandı) ve marjinal fonlama oranında (faiz koridorunun üst bandı) değişiklik beklemiyor.

Ekonomistlerden 10'u GLP borç verme faiz oranında 25 ila 75 baz puanlık artış beklerken, 2 ekonomist değişiklik öngörmüyor.

TCMB, PPK'nın mart ayı toplantısında politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde, GLP borç verme faiz oranını da yüzde 12,75'te sabit tutmuştu.