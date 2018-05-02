Aa Finans'ın Nisan Ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" Sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,47 artmasını bekliyor.



AA Finans'ın TÜİK tarafından yarın açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,47 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,03 ve en yüksek yüzde 1,72 aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 10,02 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 9,30, en yüksek yüzde 11 oldu.



Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,47) göre, bir önceki ay yüzde 10,23 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,41'e yükseleceği öngörülüyor. Enflasyon, martta bir önceki aya göre yüzde 0,99 artış göstermişti.