AA Finans'ın mart ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı
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AA Finans'ın mart ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
AA Finans'ın mart ayı 'Enflasyon Beklenti Anketi' sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,09 artmasını bekliyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,09 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Nisan Pazartesi günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,49, en yüksek yüzde 1,75 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,09) göre bir önceki ay yüzde 15,61 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,21'e çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,91 artış göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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