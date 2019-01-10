Aa Finans Cari İşlemler Beklenti Anketi Sonuçlandı

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler kasım ayı cari işlemler hesabının 1,05 milyar dolar fazla vermesini bekliyor.



AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Ocak Cuma günü açıklanacak Kasım 2018 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı cari işlemler hesabı beklentisinin ortalaması 1,05 milyar dolar fazla olarak hesaplandı. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler fazlası beklentileri 0,5 ila 1,91 milyar dolar aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 27,59 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığına yönelik tahminleri arasında en düşük beklenti 25,50 milyar dolar, en yüksek beklenti ise 28,70 milyar dolar oldu.



Cari işlemler fazlası, ekimde 2 milyar 770 milyon dolar, 12 aylık cari açık ise 39 milyar 403 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

Kaynak: AA