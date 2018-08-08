Aa Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi Sonuçlandı

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin haziran ayı cari işlemler açığı beklentisi 3,23 milyar dolar oldu.



AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 10 Ağustos Cuma günü açıklanacak Haziran 2018 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması 3,23 milyar dolar olarak hesaplandı. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentisi 2,70-4,10 milyar dolar aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 52,97 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığına yönelik tahminleri arasında en yüksek beklenti 57,10 milyar dolar, en düşük beklenti ise 49,30 milyar dolar oldu.



Cari işlemler açığı, mayısta 5 milyar 885 milyon dolar, 12 aylık açık ise 57 milyar 637 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.