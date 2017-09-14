Aa Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi Sonuçlandı

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin temmuz ayı cari işlemler açığı beklentisi 5 milyar 270 milyon dolar oldu.



AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 15 Eylül Cuma günü açıklanacak Temmuz 2017 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması 5 milyar 270 milyon dolar olarak hesaplandı. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentisi 2 milyar 900 milyon dolar ile 6 milyar 200 milyon dolar aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin 2017 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 37 milyar 720 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığına yönelik tahminleri arasında en yüksek beklenti 39 milyar dolar, en düşük beklenti ise 36 milyar 600 milyon dolar oldu.



Cari işlemler açığı haziran ayında 3 milyar 763 milyon dolar, 12 aylık cari işlemler açığı ise 34 milyar 340 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.