AA Finans 4. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı
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AA Finans 4. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

26.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:32
AA Finans 4. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 4. çeyrekte yüzde 7 artmasını bekliyor.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 4. çeyrekte yüzde 7 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 1 Mart Pazartesi günü açıklanacak 2020 yılı 4. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistler, 2020 yılının 4. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 4. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 5 ile yüzde 8,3 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2020 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,2 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2020 yılı büyüme beklentisi yüzde 1,2 ile yüzde 2,5 aralığında oldu.

Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyümüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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