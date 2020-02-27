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AA Finans 2019 Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2019 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 0,6 büyümesini bekliyor.

27.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:44
AA Finans 2019 Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2019 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 0,6 büyümesini bekliyor.

AA Finans'ın (TÜİK) tarafından yarın açıklanacak 2019 yılı 4. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.


Buna göre, ekonomistlerin geçen yılın son çeyreğine ilişkin GSYH beklentilerinin ortalaması yüzde 5,1 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin 2019 yılı 4. çeyrek büyüme beklentileri yüzde 4,2-6,1 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 0,6 oldu. Geçen yıl için ekonomistlerin büyüme beklentileri, en düşük yüzde 0,2 ve en yüksek yüzde 0,9 seviyesinde oluştu.


Öte yandan ekonomistlerin 2020 yıl sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması yüzde 3,9 düzeyinde belirlendi. Ekonomistlerin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerine bakıldığında en düşük yüzde 2,5 ve en yüksek yüzde 5,2 olduğu görüldü.


Türkiye ekonomisi 2019 yılı üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyümüştü.

Kaynak: AA

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