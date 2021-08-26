AA Finans 2. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 2. çeyrekte yüzde 21,8 büyümesini bekliyor.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 2. çeyrekte yüzde 21,8 büyümesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 1 Eylül Çarşamba günü açıklanacak 2021 yılı 2. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistler, yılın 2. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 21,8 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 19 ile yüzde 24 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2021 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 8,1 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentileri, yüzde 6,7 ile yüzde 9,5 aralığında oldu.

Türkiye ekonomisi, 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 artış göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan