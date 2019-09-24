AA Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'a ziyaret

24.09.2019 14:12

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'ı ziyaret etti.

Başkan Orhan, bir süre önce AA Erzurum Bölge Müdürlüğüne atanan Bekar'ı ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Bekar ile bir süre sohbet eden Orhan, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler vererek AA'nın başarılı haberlerini takip ettiğini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bekar'da AA'nın yurt içi ve yurt dışı çalışmalarının yanı sıra bölgedeki faaliyetleri hakkında Orhan'ı bilgilendirdi.

Ziyaretin ardından Bekar, Orhan'a tablo hediye etti.

Kaynak: AA