AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'dan Vali Sonel'e ziyaret
Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar, Tunceli Valisi Tuncay Sonel'i ziyaret etti.
Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar, Tunceli Valisi Tuncay Sonel'i ziyaret etti.
Vali Sonel'i makamında ziyaret eden Bekar, AA'nın bölgedeki ve ajansın 100. yıl vizyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Sonel'de kent genelinde hayata geçirdiği projeleri anlattı.
Bekar, ziyaret sonunda Sonel'e AA muhabirlerince çekilen Türk bayraklı fotoğraf hediye etti.