AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'dan Vali Memiş'e ziyaret

21.09.2019 16:26

Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti.

AA Erzurum Bölge Müdürlüğü görevine bir süre önce atanan Bekar, Vali Memiş'i Erzurum Kongre Binası'ndaki Valilik makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Bekar, ziyarette AA'nın kuruluşu, yurt içi ve yurt dışındaki çalışmaları hakkında Memiş'e bilgi verdi.

Vali Memiş de güvenilir ve doğru haberin kaynağı olan AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, Bekar'a görevinde başarı diledi.

Göreve geldiği günden itibaren Erzurum'a değer katmayı amaçladıklarını ifade eden Memiş, kentin kalkınması için Valilik olarak koydukları hedefleri anlattı.

Konuşmaların ardından Bekar, Vali Memiş'e AA muhabirlerince çekilen Türk bayraklı fotoğraf hediye etti.

Kaynak: AA