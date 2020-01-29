: AA ekibi Trump'ın sözde barış planını Filistinlilere ve İsraillilere sordu (1)

29.01.2020 19:58 | Son Güncelleme: 29.01.2020 20:02

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısından detaylar

Mescid-i Aksa imamlarından Şeyh Raid Daana ile röportaj

Filistinli Salah eş-Şaviş ile röportaj

Filistinli aktivist Fatıma Ebu Sus (Ummu Eymen) ile röportaj

Filistinli siyasi analist Fadıl Tahbub ile röportaj KUDÜS (AA) – ESAT FIRAT – ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına Filistinliler karşı çıkarken İsrailliler destek veriyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Kudüs sokaklarında ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı sözde barış planı hakkında Filistinlilere ve İsraillilere mikrofon uzattı.

Filistinliler, genel olarak, ABD ve İsrail'in Filistin halkına karşı komplo kurduğunu, Arap ülkelerinin de kendilerine ihanet ettiğini belirterek, söz konusu planın uygulanmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

İsrailliler ise Trump'ın planının iki halkın yararına olduğunu savunarak, bunu "kaçırılmaması gereken bir fırsat" olarak değerlendirdi.

"Bu plan Balfour'un devamıdır"

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda AA muhabirine konuşan Mescid-i Aksa imamlarından Şeyh Raid Daana, Trump'ın planının Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasına yol açan Balfour Deklarasyonu'nun devamı olduğunu belirtti. Şeyh Daana şunları söyledi:

"Trump'ın dün açıkladığı bu zalimane plan, Balfour Deklarasyonu'ndan bu yana bu kutsal topraklar üzerine verilen vaatlerin, kurulan komploların bir devamıdır. Filistin toprakları bizi, tüm komploların, tüm zulümlerin ve tüm işgal girişimlerinin, üzerinde yok olacağına alıştırmıştır. Bu kutsal surlar, Şam Kapısı surları bu toprakların İslam'ın ve Arapların toprakları olduğuna şahittir. Allah bu toprakları yine Müslümanları varis kılana kadar da öyle kalacak."

Filistinlilerin bu planın uygulanmasına izin vermeyeceğine vurgulayan Şeyh Daana, "Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkını yok sayan, Kudüs'ü İsrail'in ebedi başkenti yapan, Batı Şeria topraklarını İsrail'in egemenliğine veren Yüzyılın Anlaşması'na karşı biz de onlara diyoruz ki Filistin halkı tüm bu planları yerle bir edecek, bu planlar Filistinlilerin aslan evlatlarının ayakları altında kırılacaktır." dedi.

Kaynak: AA

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